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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» впервые в текущем сезоне Примеры потерял очки

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Реал
ОсасунаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба клуба "Осасуна"

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Винисиус Жуниор (42-я минута), у гостей забил Кике Гарсия (50).

На 79-й минуте восстановившийся после травмы капитан «Реала» Карим Бензема не реализовал пенальти. Он в третий раз не сумел забить в ворота «Осасуны» с 11-метровой отметки. На 78-й минуте красную карточку получил защитник гостей Унаи Гарсия.

Первый матч в нынешнем сезоне провел украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин. Ранее в воскресенье стало известно, что у голкипера «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа диагностирован радикулит, точные сроки его восстановления неизвестны.

«Реал» впервые в сезоне не сумел одержать победу в матче чемпионата Испании. С 19 очками «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице. «Осасуна», набравшая 13 очков, поднялась на шестую строчку.

Результаты других матчей:

  • «Эспаньол» — «Валенсия» — 2:2;.
  • «Сельта» — «Бетис» — 1:0;.
  • «Жирона» — «Реал Сосьедад» — 3:5.

Реал
1:1
Первый тайм: 1:0
Осасуна
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