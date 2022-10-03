«Особенный игрок»: Анчелотти — о экс-футболисте «Рубина» Кварацхелии
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти назвал грузинского полузащитника итальянского «Наполи» Хвичу Кварацхелию особенным футболистом.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главный тренер испанского «Реала» Карло Анчелотти назвал грузинского полузащитника итальянского «Наполи» Хвичу Кварацхелию особенным футболистом.
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил пять мячей в восьми матчах чемпионата Италии и идет в тройке лучших бомбардиров Серии А.
«Стал ли Кварацхелия сюрпризом? Только для тех, кто его не знал. Мы следили за ним еще тогда, когда я был в “Наполи”. Он особенный игрок», — цитирует Анчелотти Rai Sport.
«“Наполи” приобрел несколько очень хороших игроков, освежив состав. Сегодня сложно предсказать, на что они способны. Безусловно, новички сделали команду непредсказуемой», — отметил тренер.
Анчелотти работал в «Наполи» с мая 2018-го по декабрь 2019 года. Команда лидирует в таблице чемпионата Италии текущего сезона.