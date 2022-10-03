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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:11 (мск), источник: Vesti.kz

Бабаян назвал самую большую проблему «Астаны» после спасения в Туркестане

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян рассказал об итогах матча с «Тураном» в рамках 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: соцсети

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 2:2, хотя к 82-й минуте астанчане «горели» 0:2.

— Если оценивать первый тайм, то, наверное, можно сказать, что мы должны были 2−3 раза забивать и решать игру еще в первом тайме. Но перед реализацией не хватило хладнокровия. Может быть, сказывается смена тренировочного процесса. Многие футболисты были травмированы, только сейчас набирают форму, но еще не хватает игрового ритма. В любом случае такие моменты нужно реализовывать. Не понравилось то, как мы сыграли во втором тайме, были некоторые моменты в обороне.

Я не скажу, что «Туран» много создал проблем, но было три-четыре подхода, удара, два из которых реализовали. Была такая игра, которую должны были в первом тайме выигрывать с крупным счетом, а во втором тайме могли проиграть, но хорошо, что после 0:2 мы включились, забили два гола, у нас были еще моменты. В конце можно было вырвать победу, где немножко нам не повезло. Но в целом я еще раз скажу, что самая большая трудность — это проблемы с реализацией и организацией в обороне, над чем нам нужно сейчас в кратчайшие сроки работать. Я понимаю, что времени очень мало. Я только неделю работаю с командой и попытаюсь еще раз сделать все, чтобы к следующей игре команда сделала еще один шаг вперед, потому что мы хотим бороться за самые высокие места. Нам нужно набирать максимальное количество очков, — приводит его слова пресс-служба столичного клуба.

— Со счета 0:2 сделали 2:2. Чего не хватило для победы?

— Для камбэка не хватило концентрации, не хватило последнего удара, последней передачи. В конце были хорошие моменты, где можно было забивать и нужно было забивать. Может быть, ребята где-то с давлением в конце не справились, какой-то груз ответственности на них висел, но еще раз скажу, что такие игры нужно выигрывать на характере.

— Какие планы у клуба на будущее?

— Улететь домой и готовиться к следующему матчу.

Следующий матч в чемпионате страны «Астана» проведет на своем поле с «Ордабасы» 9 декабря.

Туран
2:2
Первый тайм: 0:0
Астана
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