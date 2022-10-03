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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Черышев устроил шоу». В Италии расхваливают российского футболиста

Первый дубль Дениса за три года!

ВенецияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: ФК «Венеция»

В последний день лета-2022 Денис Черышев нашёл новый клуб — подписал контракт с «Венецией». Спустя месяц 31-летний российский футболист отметился первыми результативными действиями в составе итальянской команды.

Черышев забил впервые почти за девять месяцев

1 октября «Венеция» обыграла на выезде крепкий «Кальяри» (4:1) в 7-м туре Серии В. Россиянин в очередной раз начал встречу в запасе, а его команда «горела» к перерыву 0:1. Всё изменилось во втором тайме. Сначала гости отыгрались, а затем тренерский штаб «Венеции» выпустил на поле Черышева. В двух предыдущих матчах Денис суммарно получил всего 25 минут, а тут ему выделили полчаса.

Черышеву потребовалось всего шесть минут, чтобы дважды огорчить соперника. В первом случае россиянину немного повезло — вратарь отбил мяч прямо на Дениса, и тому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Через две минуты Черышев оформил дубль. Первый удар россиянина вратарь отразил, но вторую попытку Денис реализовал — с острого угла послал мяч между ног голкипера. В концовке встречи Черышев вывел Хапса один на один с вратарём, и тот установил окончательный счёт.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне Денис отметился всего одним голом за «Валенсию»: 5 января в кубковой игре с «Картахеной» (2:1). Получается, что Черышев не забивал почти девять месяцев! А последний раз дубль Денис делал ещё в октябре 2019-го, когда сборная России разгромила на выезде Кипр со счётом 5:0.

Что пишут в Италии об игре россиянина

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Tutto Venezia Sport отмечает вклад Черышева в победу хозяев: «Черышев вышел на замену и за шесть минут полностью изменил ход игры. Его результативные действия не только помогли команде взять три очка, но и, вероятно, направят “Венецию” в нужную сторону. Футболист другого уровня. Он прекрасно провёл матч, забил два мяча и отдал голевой пас. В первом тайме всё было непросто, однако после перерыва ситуация на поле изменилась. Черышев вышел на поле и устроил шоу».

Сайт Pianetaserieb.it вышел с заголовком «Черышев — супервезда» и поставил ему высшую оценку среди всех футболистов матча (8,5). Tuttomercatoweb пишет: «Появление Черышева оказало разрушительное воздействие на оборону соперника. Россиянин вышел на замену и всего за шесть минут оформил дубль, а потом ещё добавил к этому голевую передачу».

Издание Corriere del Veneto тоже отдало должное российскому игроку: «Венеция» могла утонуть, но вместо этого вытащила себя из воды благодаря великолепной игре после перерыва. Выход Черышева на замену полностью изменил рисунок на поле. Сначала россиянин отметился дебютным голом, а затем отправил соперника в нокдаун, повторно отличившись спустя пару минут. В концовке встречи новичок отдал голевой пас и подвёл черту под прекрасным выступлением. Черышев выглядел очень грозно для обороны соперника".

Главный тренер «Венеции» Иван Яворчич констатирует ощутимый прогресс россиянина: «Черышев — очень хорошее приобретение. С каждым разом он прибавлял на тренировках, а сегодня, по сути, отметил начало нового пути двумя результативными ударами».

Сам Черышев после матча рассказал о задачах команды и объяснил, почему летом перешёл именно в Венецию: «До этого дня мы проводили очень интенсивные тренировки. Я делал свою работу и сегодня очень доволен результатом. Наша цель — не думать о результатах и матчах других команд, а концентрироваться на каждом следующем сопернике. У “Венеции” очень молодая команда, но у неё хорошие перспективы. Добиться успеха можно только за счёт кропотливой работы. Летом у меня было несколько вариантов, но предложение “Венеции” оказалось самым убедительным. Я побеседовал с тренером, руководством, и они поспособствовали моему переходу».

Кирилл Закатченко

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