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17:45 (мск), источник: Sport24

В Германии футболист врезался головой в бетонную стену во время матча: видео

В матче региональной лиги Германии между командами «Хемнитцер» и «Хеми Лейпциг» произошел опасный инцидент.

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Нападающий «Хеми Лейпциг» Денис Йепель не смог затормозить на мокром поле и врезался в бетонное заграждение за воротами, уйдя в глубокий нокаут. Через пару минут, после оказания медицинской помощи, Йепель пришел в себя.

Матч завершился победой «Хеми Лейпцига» со счетом 1:0.

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