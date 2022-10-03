В Германии футболист врезался головой в бетонную стену во время матча: видео
В матче региональной лиги Германии между командами «Хемнитцер» и «Хеми Лейпциг» произошел опасный инцидент.
В матче региональной лиги Германии между командами «Хемнитцер» и «Хеми Лейпциг» произошел опасный инцидент.
Нападающий «Хеми Лейпциг» Денис Йепель не смог затормозить на мокром поле и врезался в бетонное заграждение за воротами, уйдя в глубокий нокаут. Через пару минут, после оказания медицинской помощи, Йепель пришел в себя.
Матч завершился победой «Хеми Лейпцига» со счетом 1:0.