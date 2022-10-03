Хави — о возвращении Месси в «Барселону»: «Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом»

«Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом. Лео — мой друг. Его сейчас все устраивает в Париже. И нас сейчас все устраивает. “Барселона” — его дом. Но не стоит нервировать игрока лишний раз. Пусть спокойно выполняет свое дело в Париже», — цитирует Хави Marca.