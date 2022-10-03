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20:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави — о возвращении Месси в «Барселону»: «Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи о том, что нападающий Лионель Месси может вернуться в команду из «ПСЖ».

ПСЖ
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«Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом. Лео — мой друг. Его сейчас все устраивает в Париже. И нас сейчас все устраивает. “Барселона” — его дом. Но не стоит нервировать игрока лишний раз. Пусть спокойно выполняет свое дело в Париже», — цитирует Хави Marca.

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

35-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после своего ухода из «Барселоны».

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