Тренер «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду зимой, сообщают СМИ

По информации издания, клуб намерен отпустить футболиста зимой в случае появления достойного предложения. Тен Хаг перед началом сезона заявлял, что рассчитывает на пятикратного обладателя «Золотого мяча», несмотря на его желание покинуть команду. Летом клуб отказал игроку в досрочном расторжении контракта.

Роналду в текущем сезоне провел за клуб восемь матчей, трижды появившись в стартовом составе, и забил один гол. В проигранном в воскресенье дерби с «Манчестер Сити» (3:6) в чемпионате Англии португалец впервые остался на скамейке запасных. После матча тен Хаг заявил, что не выпустил игрока на поле из уважения к его карьере.