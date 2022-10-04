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09:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду зимой, сообщают СМИ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не намерен препятствовать уходу Криштиану Роналду из клуба в зимнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

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Источник: AP 2022

По информации издания, клуб намерен отпустить футболиста зимой в случае появления достойного предложения. Тен Хаг перед началом сезона заявлял, что рассчитывает на пятикратного обладателя «Золотого мяча», несмотря на его желание покинуть команду. Летом клуб отказал игроку в досрочном расторжении контракта.

Роналду в текущем сезоне провел за клуб восемь матчей, трижды появившись в стартовом составе, и забил один гол. В проигранном в воскресенье дерби с «Манчестер Сити» (3:6) в чемпионате Англии португалец впервые остался на скамейке запасных. После матча тен Хаг заявил, что не выпустил игрока на поле из уважения к его карьере.

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