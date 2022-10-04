Ибрагимович получил роль в итальянском сериале, сообщают СМИ
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович получил роль во втором сезоне итальянского сериала «Вита да Карло», сообщает La Gazzetta dello Sport.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович получил роль во втором сезоне итальянского сериала «Вита да Карло», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее сам Ибрагимович сообщал о том, что дебютирует в кино в роли римского легионера в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», мировая премьера которого намечена на февраль 2023 года.
Как отмечает источник, одним из продюсеров сериала «Вита да Карло», повествующего о жизни итальянского режиссера и актера Карло Вердоне, выступает владелец футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
В конце мая Ибрагимович перенес операцию на левом колене, он пропустит 7−8 месяцев. Позднее он сообщил, что на протяжении полугода играл без крестообразной связки коленного сустава и не мог спать из-за боли. В июле швед продлил с «Миланом» контракт на один сезон.
Ибрагимовичу 41 год. Он является чемпионом Нидерландов, Италии, Испании и Франции. Он выступал за шведский «Мальмё», нидерландский «Аякс», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен», английский «Манчестер Юнайтед» и американский «Лос-Анджелес Гэлакси», форвард вернулся в «Милан» в 2020 году. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Швеции, забив 62 мяча в 121 матче.