Ибрагимович получил роль в итальянском сериале, сообщают СМИ

Ранее сам Ибрагимович сообщал о том, что дебютирует в кино в роли римского легионера в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», мировая премьера которого намечена на февраль 2023 года.

Как отмечает источник, одним из продюсеров сериала «Вита да Карло», повествующего о жизни итальянского режиссера и актера Карло Вердоне, выступает владелец футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

В конце мая Ибрагимович перенес операцию на левом колене, он пропустит 7−8 месяцев. Позднее он сообщил, что на протяжении полугода играл без крестообразной связки коленного сустава и не мог спать из-за боли. В июле швед продлил с «Миланом» контракт на один сезон.