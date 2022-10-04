Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бавария
Виктория Пл
00
Футбол. Еврокубки
19:45
Марсель
Спортинг
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»
17ПСЖ — «Ювентус»: пиротехника в Париже и дубль Мбаппе
18:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси помирился с президентом «Барселоны» Лапортой

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси помирился с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, сообщает Sport.es.

Барселона
ПСЖ
Наверх
Источник: Reuters

Ранее у аргентинца произошел конфликт с Лапортой, когда тот отменил соглашение по продлению контракта, что вынудило игрока покинуть испанский клуб.

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

35-летний аргентинец перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после своего ухода из «Барселоны».

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь