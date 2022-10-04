Клуб КПЛ обошел «Реала» по числу пасов за матч

По данным портала, который анализирует данные InStat по передачам для 1 226 команд из 71 чемпионата по всему миру «Каспий» в среднем делает 663 передачи за матч. Казахстанский клуб занимает восьмое место по этому показателю.
Лидирует английский «Манчестер Сити» — 754 паса. Впереди «Каспия» также расположились: «Альбирекс Ниигата» (Япония), «Бенфика» (Португалия), ПСЖ (Франция), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Ливерпуль» (Англия) и «Бавария» (Германия).
Отметим, что «Каспий» в этом рейтинге обошел такие клубы как «Аякс» (Нидерланды) и «Реал» (Испания).