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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:58 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ обошел «Реала» по числу пасов за матч

Актауский «Каспий» попал в топ-10 команд мира по количеству передач, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Football-observatory.com.

Каспий
Реал
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Источник: ФК "Каспий"

По данным портала, который анализирует данные InStat по передачам для 1 226 команд из 71 чемпионата по всему миру «Каспий» в среднем делает 663 передачи за матч. Казахстанский клуб занимает восьмое место по этому показателю.

Лидирует английский «Манчестер Сити» — 754 паса. Впереди «Каспия» также расположились: «Альбирекс Ниигата» (Япония), «Бенфика» (Португалия), ПСЖ (Франция), «Маккаби» Т-А (Израиль), «Ливерпуль» (Англия) и «Бавария» (Германия).

Отметим, что «Каспий» в этом рейтинге обошел такие клубы как «Аякс» (Нидерланды) и «Реал» (Испания).

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