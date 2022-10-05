Чалханоглу рассказал, почему «Интер» обыграл «Барселону»

«Сегодня мы показали ту игру, которую хотим видеть. Мы показали свою состоятельность, все сработали хорошо даже в оборонительной фазе. Мы всегда бьёмся за тренера, он видел, что мы — команда, которая борется за него. Сегодня мы увидели, что все борются друг за друга. Такое отношение было ключом к победе сегодня вечером», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.