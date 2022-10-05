СМИ назвали следующий клуб Луиса Суареса

Ранее сообщалось, что 35-летний форвард покинет уругвайский «Насьональ» по истечении срока контракта в ноябре. По информации источника, по окончании чемпионата мира в Катаре в декабре Суарес отправится в США.
В мае мадридский «Атлетико» объявил об уходе Суареса в связи с истечением срока контракта. В июле он перешел в «Насьональ», в котором начинал свою футбольную карьеру. Ранее он также играл за испанскую «Барселону», английский «Ливерпуль», нидерландские «Аякс» и «Гронинген».
За «Лос-Анджелес Гэлакси» в разные годы выступали многие известные футболисты, в том числе Дэвид Бекхэм, Златан Ибрагимович, Робби Кин, Стивен Джеррард, Эшли Коул и другие.