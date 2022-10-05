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11:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ назвали следующий клуб Луиса Суареса

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Уругвайский нападающий Луис Суарес продолжит карьеру в клубе североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на каталонскую радиостанцию RAC1.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что 35-летний форвард покинет уругвайский «Насьональ» по истечении срока контракта в ноябре. По информации источника, по окончании чемпионата мира в Катаре в декабре Суарес отправится в США.

В мае мадридский «Атлетико» объявил об уходе Суареса в связи с истечением срока контракта. В июле он перешел в «Насьональ», в котором начинал свою футбольную карьеру. Ранее он также играл за испанскую «Барселону», английский «Ливерпуль», нидерландские «Аякс» и «Гронинген».

За «Лос-Анджелес Гэлакси» в разные годы выступали многие известные футболисты, в том числе Дэвид Бекхэм, Златан Ибрагимович, Робби Кин, Стивен Джеррард, Эшли Коул и другие.

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