Агент угрожал экс-директору «Челси» Грановской и вымогал 300 тысяч фунтов комиссии за трансфер. Полиция ведет расследование

«Я заставлю тебя заплатить за то, как ты себя ведешь. Это не угроза… Это обещание. Если “Челси” не заплатит, то виновата будешь ты… Увидимся.



Я дам тебе шанс все исправить, если ты извинишься за свое поведение по отношению ко мне. Если ты этого не сделаешь, я обещаю, что заставлю заплатить тебя за то, как ты поступила со мной на личном и деловом уровне. Это не угроза, так что воспринимай это как хочешь. Это обещание, которое я даю всем, кто пытается меня ####### (обмануть).



В общем, ты должна мне и моим партнерам 300 тысяч, которые должны быть выплачены как можно скорее. Если “Челси” не заплатит, то долг ляжет на тебя. Я устал изображать любезность», — говорится в письме агента к Грановской.