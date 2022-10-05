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13:39 (мск), источник: Sports.Ru

Агент угрожал экс-директору «Челси» Грановской и вымогал 300 тысяч фунтов комиссии за трансфер. Полиция ведет расследование

Полиция расследует угрозы в адрес экс-директора «Челси» Марины Грановской от агента.

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Источник: AFP 2022

По информации The Times, один из ведущих британских спортивных агентов пытался шантажировать Грановскую и угрожать ей. Это произошло в период, когда она работала над продажей клуба Романа Абрамовича консорциуму во главе с Тоддом Боули.

Агент требовал выплаты 300 тысяч фунтов за участие в дорогостоящем трансфере.

«Я заставлю тебя заплатить за то, как ты себя ведешь. Это не угроза… Это обещание. Если “Челси” не заплатит, то виновата будешь ты… Увидимся.

Я дам тебе шанс все исправить, если ты извинишься за свое поведение по отношению ко мне. Если ты этого не сделаешь, я обещаю, что заставлю заплатить тебя за то, как ты поступила со мной на личном и деловом уровне. Это не угроза, так что воспринимай это как хочешь. Это обещание, которое я даю всем, кто пытается меня ####### (обмануть).

В общем, ты должна мне и моим партнерам 300 тысяч, которые должны быть выплачены как можно скорее. Если “Челси” не заплатит, то долг ляжет на тебя. Я устал изображать любезность», — говорится в письме агента к Грановской.

Полиция Лондона уже начала расследование по делу о шантаже. 19 сентября агента задержали, но освободили под залог. По этой причине имя агента не раскрывается. Юрист агента сообщил, что он отрицает все обвинения.

Грановская работала в «Челси» с 2013 по 2022 год. Она руководила трансферными вопросами, а также занималась продлением контрактов.

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