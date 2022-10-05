Александр Глеб считает, что Хави возродил «Барселону»

«Мне нравится, как работает Хави, команда возрождается. Хави знает “Барселону” вдоль и поперек, я считаю, что это лучший вариант для команды. Уверен, что у него все получится. Не знаю, как будет складываться в этом сезоне, но в любом случае уверен, что выступят лучше, чем в прошлом году», — цитирует Глеба Metaratings.ru.