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21:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Глеб считает, что Хави возродил «Барселону»

Экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил работу Хави на посту главного тренера каталонцев.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Мне нравится, как работает Хави, команда возрождается. Хави знает “Барселону” вдоль и поперек, я считаю, что это лучший вариант для команды. Уверен, что у него все получится. Не знаю, как будет складываться в этом сезоне, но в любом случае уверен, что выступят лучше, чем в прошлом году», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

После 7 туров чемпионата Испании «Барса» возглавляет турнирную таблицу с 19 очками, опережая «Реал» по разнице голов.

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