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21:54 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Знаменитые выражения Жозе Моуринью и Алекса Фергюсона вошли в словарь английского языка

Известные цитаты легендарных футбольных тренеров Жозе Моуринью и Алекса Фергюсона включены в Оксфордский словарь английского языка. Как сообщается на сайте Goal.com, в преддверии чемпионата мира в Катаре в Оксфордский словарь в рамках ежеквартального обновления добавили несколько футбольных терминов.

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Источник: AP 2022

Благодаря Моуринью, в словарь вошел такой термин, как «припарковать автобус». Как утверждается в словарной статье, это значит играть в очень оборонительной манере, как правило, располагая большинство полевых игроков близко к своим воротам и демонстрируя мало атакующих намерений".

Португальский тренер произнес эту фразу в 2004 г., когда работал с «Челси». Тогда Моуринью подверг критике «Тоттенхэм», который смог отстоять ничью 0:0 в матче с «Челси», отыграв практически все 90 минут у своих ворот.

С помощью Фергюсона Оксфордский словарь пополнился термином squeaky bum time («время скрипучей задницы»). «Очень напряженный период, особенно тот, что ведет к кульминации соревнования или мероприятия», — объяснили фразу Фергюсона составители словаря.

Источник: Reuters

Фраза Фергюсона стала культовой в английском футболе, потому что считается, что с ее помощью в сезоне 2002/03 он смог предрешить исход чемпионской гонки между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» в пользу своей команды. На финише сезона, за несколько дней до очного матча, Фергюсон так проанализировал календарь соперника. «Их ждет переигровка кубкового матча с “Челси”, и если они выиграют, им предстоит сыграть в полуфинале за три дня до матча с нами в лиге. Для “Арсенала” наступает squeaky bum time, у нас есть опыт, чтобы справиться с этой ситуацией, — сказал тогда Фергюсон. В итоге чемпионом стала его команда, хотя “Арсенал” лидировал по ходу сезона.

Кроме того, в словарь добавили такие термины, как «рабона», «паненка», «тотальный футбол», «гегенпрессинг», «тики-така», «ложная девятка», «треквартиста», «зональная опека».

Оксфордский словарь английского языка — главный исторический словарь английского языка. Он включает 600 тысяч слов и три миллиона цитат.

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