Знаменитые выражения Жозе Моуринью и Алекса Фергюсона вошли в словарь английского языка

Благодаря Моуринью, в словарь вошел такой термин, как «припарковать автобус». Как утверждается в словарной статье, это значит играть в очень оборонительной манере, как правило, располагая большинство полевых игроков близко к своим воротам и демонстрируя мало атакующих намерений".

Фраза Фергюсона стала культовой в английском футболе, потому что считается, что с ее помощью в сезоне 2002/03 он смог предрешить исход чемпионской гонки между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» в пользу своей команды. На финише сезона, за несколько дней до очного матча, Фергюсон так проанализировал календарь соперника. «Их ждет переигровка кубкового матча с “Челси”, и если они выиграют, им предстоит сыграть в полуфинале за три дня до матча с нами в лиге. Для “Арсенала” наступает squeaky bum time, у нас есть опыт, чтобы справиться с этой ситуацией, — сказал тогда Фергюсон. В итоге чемпионом стала его команда, хотя “Арсенал” лидировал по ходу сезона.