«Байер» назначил Хаби Алонсо на пост главного тренера

На этом посту он сменил Херардо Сеоане.

В качестве игрока Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию». После завершения карьеры он работал тренером юношеском команды «Реала» и возглавлял «Реал Сосьедад В».