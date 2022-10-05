Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Челси
Милан
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Реал
Шахтер
21
Футбол. Еврокубки
перерыв
Манчестер Сити
Копенгаген
30
Футбол. Еврокубки
перерыв
Севилья
Боруссия Д
03
Футбол. Еврокубки
перерыв
Ювентус
Маккаби Хайфа
10
Футбол. Еврокубки
перерыв
Бенфика
ПСЖ
11
Футбол. Еврокубки
19:45
Зальцбург
Динамо З
10
Футбол. Еврокубки
19:45
РБ Лейпциг
Селтик
31
Футбол. Кубок России
19:00
Ротор
Шинник
П 4:5
11
Футбол. Кубок России
19:00
Динамо СПб
Алания
23
Футбол. Кубок России
19:00
Звезда СПб
Велес
20
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Енисей
01
Футбол. Кубок России
18:30
Текстильщик
Кубань
П 2:4
00
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо Вл
Акрон
01
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Бр
Арсенал
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
18:00
Пересвет
Балтика
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
18:00
Авангард К
Динамо Мх
02
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Волгарь
03
Футбол. Кубок России
15:00
Кубань Холдинг
Уфа
01
Футбол. Кубок России
15:00
Волга
Рубин
21
Футбол. Кубок России
14:00
Космос
Родина
П 4:5
11
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Иж
КАМАЗ
01
Футбол. Кубок России
12:30
Динамо Вл
СКА-Хабаровск
10
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
2.10
Шальке-04
Аугсбург
23
2.10
Герта
Хоффенхайм
11
1.10
Вердер
Боруссия М
51
1.10
Айнтрахт Ф
Унион Б
20
1.10
Кельн
Боруссия Д
32
1.10
Фрайбург
Майнц
21
1.10
РБ Лейпциг
Бохум
40
1.10
Вольфсбург
Штутгарт
32
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
22:20 (мск), источник: Sport24

«Байер» назначил Хаби Алонсо на пост главного тренера

Леверкузенский «Байер» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба.

Байер
ЗенитЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх

На этом посту он сменил Херардо Сеоане.

В качестве игрока Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию». После завершения карьеры он работал тренером юношеском команды «Реала» и возглавлял «Реал Сосьедад В».

«Байер» после восьми матчей Бундеслиги занимает 17-е место в турнирной таблице.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русская гимнастка выложила откровенное фото без лифчика, раздевшись на камеру
Украинка в нижнем белье покрасовалась на камеру. Подписчики в восторге: «Шикарная малышка. Ух, какая!»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь