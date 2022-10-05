«Байер» назначил Хаби Алонсо на пост главного тренера
Леверкузенский «Байер» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба.
Байер
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Леверкузенский «Байер» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба.
На этом посту он сменил Херардо Сеоане.
В качестве игрока Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию». После завершения карьеры он работал тренером юношеском команды «Реала» и возглавлял «Реал Сосьедад В».
«Байер» после восьми матчей Бундеслиги занимает 17-е место в турнирной таблице.