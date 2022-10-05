Текущие события
Футбол. Еврокубки
5.10
Челси
Милан
30
Футбол. Еврокубки
5.10
Реал
Шахтер
21
Футбол. Еврокубки
5.10
Манчестер Сити
Копенгаген
50
Футбол. Еврокубки
5.10
Севилья
Боруссия Д
14
Футбол. Еврокубки
5.10
Ювентус
Маккаби Хайфа
31
Футбол. Еврокубки
5.10
Бенфика
ПСЖ
11
Футбол. Еврокубки
5.10
Зальцбург
Динамо З
10
Футбол. Еврокубки
5.10
РБ Лейпциг
Селтик
31
Футбол. Кубок России
5.10
Ротор
Шинник
П 4:5
11
Футбол. Кубок России
5.10
Динамо СПб
Алания
23
Футбол. Кубок России
5.10
Звезда СПб
Велес
20
Футбол. Кубок России
5.10
Черноморец Н
Енисей
01
Футбол. Кубок России
5.10
Текстильщик
Кубань
П 2:4
00
Футбол. Кубок России
5.10
Торпедо Вл
Акрон
01
Футбол. Кубок России
5.10
Динамо Бр
Арсенал
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
5.10
Пересвет
Балтика
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
5.10
Авангард К
Динамо Мх
02
Футбол. Кубок России
5.10
Тюмень
Волгарь
03
Футбол. Кубок России
5.10
Кубань Холдинг
Уфа
01
Футбол. Кубок России
5.10
Волга
Рубин
21
Футбол. Кубок России
5.10
Космос
Родина
П 4:5
11
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
2.10
Арсенал Д
Неман
11
2.10
Минск
Энергетик-БГУ
00
2.10
Славия М
Ислочь
01
1.10
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
11
1.10
Белшина
Динамо Брс
22
1.10
Динамо Мн
Шахтер С
10
30.09
Гомель
Витебск
10
30.09
Днепр-Могилев
Слуцк
12
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
5 октября, источник: БЕЛТА

Кирилл Цепенков признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский динамовец Кирилл Цепенков признан лучшим игроком 23-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо БрсЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
Источник: pressball.by

В первом тайме выездного поединка с бобруйской «Белшиной» 18-летний нападающий брестчан дважды подряд поразил ворота соперников эффектными дальними ударами. Правда, удержать викторию гостям не удалось — они пропустили два мяча, и встреча завершилась боевой ничьей — 2:2. После этой игры брестское «Динамо» набрало 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Положение команд сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 46 очков (22 матча), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 45 (22), «Шахтер» (Солигорск) — 43 (22), БАТЭ — 42 (23), «Ислочь» (Минский район) — 40 (23), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 36 (23), «Минск» — 35 (23), «Гомель» — 34 (23), «Неман» (Гродно) — 30 (23), «Славия» (Мозырь) — 29 (23), «Слуцк» — 26 (23), «Белшина» (Бобруйск) — 25 (23), «Динамо» (Брест) — 19 (22), «Витебск» — 19 (23), «Арсенал» (Дзержинск) — 14 (23), «Днепр» (Могилев) — 12 (23).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 20 мячей.

В следующем туре встречаются:

7 октября. «Динамо» (Брест) — «Днепр»;.

8 октября. «Слуцк» — БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель», «Витебск» — «Динамо» (Минск), «Шахтер» — «Минск»;.

9 октября. «Энергетик-БГУ» — «Арсенал», «Ислочь» — «Белшина», «Неман» — «Славия».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь