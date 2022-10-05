Кирилл Цепенков признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский динамовец Кирилл Цепенков признан лучшим игроком 23-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский динамовец Кирилл Цепенков признан лучшим игроком 23-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме выездного поединка с бобруйской «Белшиной» 18-летний нападающий брестчан дважды подряд поразил ворота соперников эффектными дальними ударами. Правда, удержать викторию гостям не удалось — они пропустили два мяча, и встреча завершилась боевой ничьей — 2:2. После этой игры брестское «Динамо» набрало 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Положение команд сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 46 очков (22 матча), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 45 (22), «Шахтер» (Солигорск) — 43 (22), БАТЭ — 42 (23), «Ислочь» (Минский район) — 40 (23), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 36 (23), «Минск» — 35 (23), «Гомель» — 34 (23), «Неман» (Гродно) — 30 (23), «Славия» (Мозырь) — 29 (23), «Слуцк» — 26 (23), «Белшина» (Бобруйск) — 25 (23), «Динамо» (Брест) — 19 (22), «Витебск» — 19 (23), «Арсенал» (Дзержинск) — 14 (23), «Днепр» (Могилев) — 12 (23).
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Энергетика-БГУ» Бобир Абдихоликов, забивший 20 мячей.
В следующем туре встречаются:
7 октября. «Динамо» (Брест) — «Днепр»;.
8 октября. «Слуцк» — БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель», «Витебск» — «Динамо» (Минск), «Шахтер» — «Минск»;.
9 октября. «Энергетик-БГУ» — «Арсенал», «Ислочь» — «Белшина», «Неман» — «Славия».