Кирилл Цепенков признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

В первом тайме выездного поединка с бобруйской «Белшиной» 18-летний нападающий брестчан дважды подряд поразил ворота соперников эффектными дальними ударами. Правда, удержать викторию гостям не удалось — они пропустили два мяча, и встреча завершилась боевой ничьей — 2:2. После этой игры брестское «Динамо» набрало 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.