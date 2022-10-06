«Севилья» после поражения от «Боруссии» уволила Лопетеги с поста главного тренера

Футбол, Лига чемпионов, Группа G5.10.2022, 22:00 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
|Хулен Лопетеги
|Эдин Терзич
|Юссеф Эн-Несири(Алекс Теллес)
|51′
|Рафаэл Геррейру(Джуд Беллингем)
|6′
|Джуд Беллингем(Салих Озджан)
|41′
|Карим Адейеми(Юссуфа Мукоко)
|43′
|Юлиан Брандт(Юссуфа Мукоко)
|75′
|13
|Яссин Буну
|33
|Александр Мейер
|3
|Алекс Теллес
|4
|Нико Шлоттербек
|29
|Кике Салас
90+1′
|24
|Тома Менье
|30
|Хосе Кармона
|25
|Никлас Зюле
|6
|Неманья Гудель
3′
|22
|Джуд Беллингем
|15
|Юссеф Эн-Несири
|23
|Эмре Джан
|16
|Гонсалес Хесус Навас
46′
|13
|Рафаэл Геррейру
80′
|2
|Гонсало Монтиэль
|36
|Том Роте
|8
|Хоан Хордан
77′
|6
|Салих Озджан
69′86′
|5
|Каспер Дольберг
|47
|Антониос Пападопулос
|10
|Иван Ракитич
62′
|19
|Юлиан Брандт
85′
|18
|Томас Дилэйни
|10
|Торган Азар
|22
|Франсиско Роман Иско
62′
|18
|Юссуфа Мукоко
80′
|24
|Алехандро Дарио Гомес
|20
|Антони Модест
|7
|Хесус Хоакин Сусо
46′
|27
|Карим Адейеми
64′
|17
|Эрик Ламела
68′
|21
|Дониэлл Мален
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|18
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Маурицио Мариани(Италия)