«Севилья» объявила о назначении Сампаоли на пост главного тренера

Соглашение аргентинского специалиста с «Севильей» рассчитано до 2024 года.

Последним местом работы Сампаоли был «Марсель», который специалист покинул в 2022 году. Ранее он также работал в сборной Аргентины и ряде клубов из Южной Америки. Кроме того, в 2016—2017 годах он уже возглавлял «Севилью».

Напомним, бывший тренер «Севильи» Хулен Лопетеги возглавлял команду с 2019 года и покинул её после поражения в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:4).