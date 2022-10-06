Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
ПСВ
Футбол. Еврокубки
19:45
ХИК
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Унион Б
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
19:45
Омония
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Штурм
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:45
Црвена Звезда
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:45
Монако
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Силькеборг
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:45
Лех
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Ницца
Футбол. Еврокубки
19:45
Днепр-1
Вадуц
Футбол. Еврокубки
19:45
Мольде
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
19:45
Сивасспор
Балкани
Футбол. Еврокубки
19:45
Пюник
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Фенербахче
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Бетис
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Юнион
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Нант
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
РФШ
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Аустрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Кельн
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:00
АЗ
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Гент
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Слован Бр
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
3.10
Райо Вальекано
Эльче
21
2.10
Реал
Осасуна
11
2.10
Жирона
Реал Сосьедад
35
2.10
Сельта
Бетис
10
2.10
Эспаньол
Валенсия
22
1.10
Мальорка
Барселона
01
1.10
Севилья
Атлетико
02
1.10
Хетафе
Вальядолид
23
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» объявила о назначении Сампаоли на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли возглавил «Севилью», информирует официальный сайт испанского клуба.

СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Соглашение аргентинского специалиста с «Севильей» рассчитано до 2024 года.

Последним местом работы Сампаоли был «Марсель», который специалист покинул в 2022 году. Ранее он также работал в сборной Аргентины и ряде клубов из Южной Америки. Кроме того, в 2016—2017 годах он уже возглавлял «Севилью».

Напомним, бывший тренер «Севильи» Хулен Лопетеги возглавлял команду с 2019 года и покинул её после поражения в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:4).

«Севилья» в семи матчах набрала пять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Барселона» (19).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Патриот Чечни против патриота США. Нас ждёт самый политический бой в UFC?
«Это катастрофа». Комментарии на приговор экс-директору «Чертаново»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь