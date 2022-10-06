«Севилья» объявила о назначении Сампаоли на пост главного тренера
Бывший главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли возглавил «Севилью», информирует официальный сайт испанского клуба.
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Бывший главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли возглавил «Севилью», информирует официальный сайт испанского клуба.
Соглашение аргентинского специалиста с «Севильей» рассчитано до 2024 года.
Последним местом работы Сампаоли был «Марсель», который специалист покинул в 2022 году. Ранее он также работал в сборной Аргентины и ряде клубов из Южной Америки. Кроме того, в 2016—2017 годах он уже возглавлял «Севилью».
Напомним, бывший тренер «Севильи» Хулен Лопетеги возглавлял команду с 2019 года и покинул её после поражения в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:4).
«Севилья» в семи матчах набрала пять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Барселона» (19).