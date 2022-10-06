Хаби Алонсо наконец начинает тренерскую карьеру — в «Байере». Почему его все любят?

У «Байера» появился новый тренер — им внезапно стал Хаби Алонсо. Экс-звезда «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» получил первую серьезную должность.

• Алонсо завершил карьеру в 2017-м и тогда еще не был уверен, что останется в футболе: «Чтобы стать тренером, надо пройти серьезную подготовку». Но подготовку Хаби все же прошел — с 2019-го он тренировал молодежку «Реал Сосьедада», а в 2022-м ушел, и сразу получил приглашение из клуба лиг топ-5.

• Контракт с «Байером» рассчитан на два с половиной года — до лета 2024-го. «Опыт не важнее уровня. Хаби Алонсо был нашим первым выбором с самого начала, и мы рады, что он с нами», — сказал директор «Байера» Симон Рольфес.

• Леверкузенский клуб стартовал неудачно с Джерардо Сеоане в качестве главного — всего две победы в 12 матчах сезона, одна из них в Лиге чемпионов над «Атлетико». В чемпионате же вообще набрали только 5 очков и идут на 17-м месте. Так что отставка тренера вполне закономерна.

Почему выбрали Хаби Алонсо?

«Он предпочитает играть доминирующим и динамичным образом, что идеально соответствует нашему стилю игры и нашим игрокам. Он лидер, у него отличные рекомендации», — объясняет Рольфес.

Хаби уже мог оказаться в Германии — весной 2021 года он почти договорился о контракте с менхенгладбахской «Боруссией». В итоге Алонсо решил не спешить и остался тренером второй команды «Реал Сосьедада»: «Я хочу продолжить развитие со своей нынешней командой. У нас большие планы на этот сезон. Возможность помочь моим игрокам сделать последний шаг — большое удовольствие для меня».

Во время презентации в «Байере» он объяснил свое решение: «Как тренеру мне нужно было пройти определенный процесс, чтобы стать лучше. Поэтому я начал с молодежи в “Реале”, а затем в “Реал Сосьедаде”, это были важные шаги. Теперь настало время возглавить большой клуб».

Во что он играет?

Алонсо долгое время работал с системными тренерами. Этот факт не стал определяющим и не заставил Хаби продвигать конкретный стиль игры. Он смешал лучшие стороны каждого стиля.

Стиль Алонсо похож на тики-таку, в которой играл сам Хаби. При этом она более динамична и агрессивна в плане прессинга. Мяч быстрее передвигается по полю. Крайние защитники располагаются высоко, а центральные постоянно делают проникающие передачи. Дэвид Картлидж аналитик ESPN

При этом сам Хаби отрицает наличие у себя определенного стиля и отталкивается от качеств игроков: «Есть ли у меня собственный стиль игры? Нет. Мне важно лишь то, что чувствуют мои игроки во время матча и о чем мы с ними разговариваем после него. Если для меня все хорошо, а у игроков возникают проблемы, то все мои идеи бесполезны. Я должен меняться и подстраиваться».

Хаби Алонсо вдохновляется Клоппом и смешивает тики-таку с гегенпрессингом.

Почему Хаби все любят?

На презентации в «Байере» Хаби Алонсо вновь выглядел стильно — кажется, именно здесь нужно пошутить про «сына маминой подруги».

Этим он напомнил про свою репутацию — Хаби Алонсо любят везде, где он играл.

Вы ни за что не вспомните какую-нибудь грязную, подлую, низкую историю с участием Хаби Алонсо — иногда кажется, что он просто образец джентльмена в спорте. Умный, спокойный, рассудительный. Он всегда называл себя связующим между обороной и атакой, чтецом игры, который принимает маленькие и почти незаметные решения, влияющие на темп игры. Но на самом деле это просто скромность, такие игроки — архитекторы.

«Мой стиль игры никогда не был зрелищным, так что я никогда не делал что-то для привлечения внимания. Я не обхожу трех соперников, чтобы забить, не увижу свой портрет на первой полосе газета после хет-трика — это просто не мое. Но это и есть футбол: когда разные люди с разными качествами соединяют свои умения. Только это приносит титулы», — говорил он.

Алонсо провел идеальную карьеру не только потому, что выиграл Лигу чемпионов и забил в великом стамбульском финале.

Он тот уникальный человек, который поработал одновременно с Бенитесом, Моуринью, Анчелотти и Гвардиолой и для всех был одинаково ценен, потому что помогал доминировать в середине поля.

Хаби не разрешали думать о футбольной карьере практически до совершеннолетия — даже несмотря на то, что его отец Перико Алонсо сам играл за «Барселону» и трижды выигрывал Ла Лигу. Как-то Хаби провалил в школе важный тест по испанскому языку, и мама на целый месяц запретила ему играть в футбол.

Я вообще не думал, что стану футболистом, до 16 лет у меня была обычная жизнь: я просто учился в школе и дополнительно занимался спортом, — вспоминал он. — Кстати, мне повезло, что все было именно так и футбол не перекрыл мое созревание, потому что если с детства работать в профессиональном футболе, можно на нем замкнуться и не увидеть мир. Возможно, именно это помогло мне построить жизнь. Хаби Алонсо главный тренер «Байера»

Именно поэтому Алонсо кажется рассудительным и спокойным мужчиной не только в пределах поля — он рассказывал о диверсификации своих активов, инвестициях в мобильные приложения (еще лет пять-шесть назад), о любви к искусству. Да и он просто выглядит максимально стильно, хотя признавался, что не особо следит за модой: «Я предпочитаю сдержанный стиль, который не привлекает особого внимания. Я люблю выбирать часы и обувь, но я ни в коем случае не жертва моды. Я не слежу за тем, чтобы у меня все было из последней коллекции. В последнее время я вообще покупаю многие вещи в интернете».