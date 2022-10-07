Источник: «Галатасарай» намерен приобрести Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно

По данным источника, «Галатасарай» проявлял интерес к футболисту ещё в летнее трансферное окно, но тогда им не удалось подписать футболиста, поскольку португалец хотел перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.

Отмечается, во время новой попытки приобрести футболиста «Галатасарай» намерен использовать все свои финансовые возможности.

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность покинуть клуб в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе. При этом наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет препятствовать его уходу.