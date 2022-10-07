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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Не сравнивайте Холанда с Месси и Роналду. Он уже лучший футболист планеты

Телингатер — о самом обсуждаемом человеке в спорте за последнее время.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Уже стало пошлым сравнивать футболистов с Месси и Роналду. Куда ни плюнь — «новые Месси», которые через год почему-то оказываются во второстепенных клубах. Коллега Полина Куимова только в Европе насчитала более 30 футболистов, которых называли будущими Лео.

На фоне краткосрочного успеха достаточно легко восхититься и получить завышенный статус. Один раз сделал покер — и уже пошли космические сравнения. В случае с Денисом Давыдовым даже покер не потребовался. Экс-владелец «Спартака» Федун назвал своего нападающего «юным Месси», хотя тот не сделал на поле ничего выдающегося. Просто появился на 86-й минуте в матче с тульским «Арсеналом». Сейчас этот Месси в 27 лет играет за вторую команду «Химок» в третьей по силе лиге.

Нужно быть аккуратным, когда даёшь кому-то громкий статус. И при этом всё равно хочется назвать Эрлинга Холанда лучшим футболистом мира по состоянию на сегодня. Может быть, через какое-то время он сдуется, и о нём все забудут, но сейчас норвежец — особенный, а не просто ещё один из бутылки, как сказал бы Моуринью.

Статистика Холанда в Англии взрывает мозг, но он и до этого выделялся.

В «Зальцбурге» у него было 29 голов в 27 матчах. В «Боруссии» — 86 голов в 89 встречах. В сборной Норвегии — 21 гол в 23 играх.

Источник: РИА "Новости"

По «Зальцбургу» казалось, что один сезон ничего не значит и надо смотреть дальше. Потом были 2,5 года в «Боруссии». Начали говорить, что это фермерская лига и там забивать намного проще. Вон, в Бундеслиге даже Вернер был хорош. И вот Холанд приезжает в главную лигу планеты и разрывает её без всякой адаптации. За два месяца он уже забил 1% от всех голов «Сити» в истории АПЛ и Лиги чемпионов.

Холанду потребовалось всего восемь матчей, чтобы сделать три хет-трика. Это рекорд с огромным отрывом, потому что Майклу Оуэну для этого потребовалось 48 матчей, Руду ван Нистелрою — 59, Фернандо Торресу — 64, Энди Коулу — 65, Луису Суаресу — 71. Забавный факт: Холанд после хет-трика в дерби с «МЮ» в очередной раз забрал мяч и попросил партнёров расписаться на нём. Защитник «Сити» Лапорт, помимо автографа, ещё написал: «Я уже подписал больше твоих мячей, чем контрактов».

В какой-то степени Холанду повезло с командой — как и ей с нападающим. «Сити» постоянно создаёт космическое количество моментов, но раньше возникала проблема с реализацией. А тут пришёл человек, у которого на протяжении нескольких сезонов оверперформанс — реализует выше среднего. Получилось идеальное попадание. Тут ещё и лучший (или один из лучших) тренер в мире. Гвардиола стабильно ставит Холанда в основу, но при этом объясняет, чем он хуже Месси. Чтобы не расслаблялся, видимо.

Кстати, как же нагло нам врал Пеп! И когда говорил, что Эрлинг не будет играть каждый матч, и когда со слезами утверждал, что Агуэро невозможно заменить. Хотя, судя по лицу испанца, он сам в шоке от происходящего.

Источник: Кадр из трансляции

Попади Холанд в другую манчестерскую команду — едва ли он забивал бы столько же. Хотя норвежец сам достиг такого уровня, что его хотели все топ-клубы. А ещё он сам выбрал вариант, который ему подходит. Вроде это было очевидно, но мы разные случаи знаем. Например, Жорже Машадо (агент Марио Фернандеса) рассказывал, что у защитника были одинаковые предложения от ЦСКА и «Реала», но бразилец выбрал Россию. Кто знает, как сложилась бы карьера футболиста, выбери он Испанию. Или если бы Марсело в своё время выбрал ЦСКА, а не «Реал» (да-да, там было близко к трансферу).

Вероятно, темп забивания голов у Холанда в АПЛ снизится. Ну просто потому что сейчас он на запредельном уровне. 14 мячей в восьми матчах, и при этом лишь один из голов — с пенальти. В среднем 47,5 минуты на гол. Но даже если он будет забивать один мяч за 90 минут, то наверняка станет лучшим бомбардиром АПЛ. Не и только этого сезона, а вообще в истории турнира. Пока рекорд — 34 мяча. Столько забивали Энди Коул в сезоне-1993/1994 и Алан Ширер в сезоне-1994/1995.

За Холанда уже разворачивается битва среди потенциальных спонсоров. У Эрлинга сейчас нет контракта ни с аdidas, ни с Nike, ни с каким-либо другим техническим спонсором. Понятно, что на фоне таких результатов он стал приоритетной целью для брендов. В Холанде сочетается и что-то от робота, и что-то абсолютно звериное. Особенно когда он бежит замыкать подачу, размахивая руками во всех плоскостях.

Джон Терри недавно сказал, что Эрлинг может стать величайшим игроком в истории АПЛ. А ещё добавил: «Я никогда не видел, чтобы у столь молодого игрока было столько желания забивать такие мячи! Он безжалостен по отношению к соперникам».

Источник: Reuters

Люди, которые скептически относятся к Холанду, говорят, что он травматичен. Об этом стоит сказать отдельно. Здесь нужно учитывать три момента:

  1. Холанд в «Боруссии» страдал из-за желания играть, выходя на поле не на 100% готовым. Когда ты не до конца здоров, действительно, высока вероятность получить новую травму. Сейчас, судя по всему, ситуация другая — нападающий набрал форму.
  2. У Холанда были преимущественно мышечные травмы. То есть те вещи, которые восстанавливаются при правильном подходе и нужных тренировках. Плюс в «Сити» собрано лучшее медицинское оборудование.
  3. Холанд не едет на ЧМ-2022. Именно в плане здоровья это однозначно плюс. Во-первых, больше вероятность получить повреждение в важных матчах, чем в отпуске или на тренировке. Во-вторых, у Холанда будет время отдохнуть. Более вероятно, что травмы получат футболисты, которые играют весь сезон без пауз.

В общем, есть все основания считать, что Эрлинг продолжит феерить. Пускай, он не превзошёл Месси и Роналду по титулам. Пока у него нет столь долгой и успешной карьеры. У него даже нет ни одного «Золотого мяча», но здесь и сейчас это сильнейший футболист планеты.

Григорий Телингатер

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