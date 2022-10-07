СМИ: охранники открыли огонь во время попытки ограбления игрока «Ювентуса»

По информации издания, в четверг вечером трое преступников пытались проникнуть на виллу Ди Марии в то время, когда футболист, его жена и дочери находились дома. В это же время в доме был одноклубник и сосед аргентинца Душан Влахович, который недавно переехал в этот район.

Тревогу подняла частная охрана, которая с камер видеонаблюдения заметила проникновение во владения Ди Марии. После этого на место происшествия прибыла полиция, которая задержала одного из грабителей, двоим преступникам удалось скрыться. По свидетельствам соседей, проживающих недалеко, также были слышны выстрелы. Отмечается, что по всей видимости огонь открыли охранники, пытавшиеся обратить преступников в бегство.