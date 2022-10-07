СМИ: охранники открыли огонь во время попытки ограбления игрока «Ювентуса»
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболист итальянского «Ювентуса» Анхель Ди Мария стал жертвой попытки ограбления в своем доме в Турине, сообщает La Gazzetta dello Sport.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Футболист итальянского «Ювентуса» Анхель Ди Мария стал жертвой попытки ограбления в своем доме в Турине, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, в четверг вечером трое преступников пытались проникнуть на виллу Ди Марии в то время, когда футболист, его жена и дочери находились дома. В это же время в доме был одноклубник и сосед аргентинца Душан Влахович, который недавно переехал в этот район.
Тревогу подняла частная охрана, которая с камер видеонаблюдения заметила проникновение во владения Ди Марии. После этого на место происшествия прибыла полиция, которая задержала одного из грабителей, двоим преступникам удалось скрыться. По свидетельствам соседей, проживающих недалеко, также были слышны выстрелы. Отмечается, что по всей видимости огонь открыли охранники, пытавшиеся обратить преступников в бегство.
Ди Мария уже дважды становился жертвой ограбления. В 2021 году у полузащитника в пригороде Парижа украли из сейфа часы и драгоценности на сумму более 500 тысяч евро. Тогда он играл за «Пари Сен-Жермен». Также аргентинец и его семья были ограблены в Манчестере в 2015 году во время выступления Ди Марии за английский «Манчестер Юнайтед».