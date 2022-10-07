Где живет Кокорин и на чем ездит на Кипре? Что на самом деле думают про него в «Арисе»? Мы все узнали

Александр Кокорин провалил полтора года в «Фиорентине» — 11 появлений и 216 минут на поле, а голы только в двусторонках. Для перезагрузки форвард выбрал не самый очевидный вариант — аренда кипрский «Арис». Там все неплохо — Александр отметился в каждой из трех проведенных на этот день игр (гол + два ассиста).

Чтобы понять, каково Кокорину в новой команде, спецкор Sport24 Александр Петров поговорил с несколькими людьми из «Ариса».

Убедить Кокорина поехать на Кипр было непросто — помог Кураньи в качестве агента

В переезде Кокорина на Кипр активно поучаствовал один его звездный знакомый по «Динамо». «Кевин Кураньи выступил фактически как агент футболиста. Он очень поддерживает Сашу, верит в его талант, спустя годы они остались хорошими товарищами», — рассказывал ранее директор по маркетингу кипрского клуба Алексей Дозорцев. Кроме Кураньи Дозорцев поблагодарил за содействие сделке Элизабет Бартоше — матч-агент ФИФА ранее вела переговоры с Фабио Капелло от лица тогдашнего министра спорта Виталия Мутко, когда шла речь о приглашении итальянца в Россию.

«Это хорошая сделка, все могут получить выгоду с нее выгоду, — радовался Кураньи. — У Саши были предложения из России и Турции. Но мы подумали, что с “Арисом” будет лучшее комбо — тренер [Алексей Шпилевский. — Sport24] и игроки хорошо сочетаются. Все уверены: Кокорин сможет набрать форму, вернуться сильнее и перезапустить карьеру».

Дозорцев в разговоре со Sport24 признается: заманить на Кипр игрока уровня Кокорина непросто: «Когда на футбольной карте столько стран, куда можно поехать играть в футбол и зарабатывать деньги, Кипр выбирают нечасто».

— Что стало решающим доводом?

— Мы дали Саше понять: роль в клубе сразу будет заметной. Плюс большое и постоянно растущее ядро русскоязычных болельщиков. Когда приезжаешь туда, где тебя ждут, любят, в тебя верят — это важно, особенно после неудачного периода в Италии. Самые яркие истории, которые произошли с Кокориным за месяц на Кипре — реакция людей, которые где-то с ним столкнулись. Один парень был настолько впечатлен появлением Кокорина, что эмоции били через край. Много мата, но зато душевно.

Кокорин в самом деле стремительно привык к новой команде. «Саше хватило несколько дней, чтобы почувствовать здесь себя уверенно и комфортно — рассказал Sport24 тренер “Ариса”, бывший игрок “Рубина” Виталий Астафьев. — Ребята приняли Кокорина тепло — тем более, он любит пошутить, компанейский парень. Никаких проблем с коммуникацией».

Чуть ближе Кокорин законтачился с польскими форвардами Кемпинским и Сикорским. Особенно с последним — Даниэля, кстати, заносило в «Химки», когда те выступали в ФНЛ. «Может, все потому, что амплуа одно, но общий язык нашли быстро», — смеется Астафьев.

Его слова подтвердил и одноклубник Кокорина Юлиус Сзоке: «Саша быстро влился в коллектив, потому всегда на позитиве — никакой звездности нет. Когда он приехал, я не знал, что ожидать. Кокорин — большое имя в футболе. Уже после первой встречи я понял: пацан хороший. Саша улыбался, постоянно шутил. Мне нравится, что он общается практически с каждым игроком».

Но статус звезды все-таки заметен: так, Кокорину на целый день доверили вести клубный телеграм-канал. Главными хайлайтами стали игра в текбол (смесь футбола и настольного тенниса):

и обучение партнеров Кокорина русскому языку:

На посвящении исполнил бразильскую песню, на тренировки гоняет на арендованном «Мерседесе».

Астафьев и Сзоке рассказали о традиции посвящения в «Арисе»: на первом сборе новички поют песню, взобравшись на стул. Выбор Кокорина пал на бразильский хит начала десятых Ai Se Eu Te Pego. «Удивило, что он пел не на русском языке, а взял песню на португальском. Но заслуженные овации за нее получил», — говорит Сзоке.

После перехода в «Арис» многие шутили по поводу растерянной формы и лишних килограммов форварда.

Реальность, по словам Астафьева, оказалась иной: "Я бы не говорил о критических лишних килограммах или что Кокорин не следил за собой. Его не надо было в этом плане реанимировать. Начал, конечно, с индивидуальных занятий, потом уже в перешел в общую группу. Главное, что Саша сфокусирован на футболе — видно, голова другими заботами не загружена.

Он соскучился по большому футболу и хочет продолжать карьеру на хорошем уровне. Его ведь брали не только из-за имени. В первую очередь он классный футболист. С первой тренировки, а потом и с первой игры Кокорин показал, что полезен (Кокорин отдал ассист в дебютном матче против «Олимпиакоса» — Sport24). Он не растерял скиллы и все также остается большим мастером".

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iZahcntb84A" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сзоке: «У Саши было мало игровой практики в Италии, но я сразу увидел: он на голову выше остальных игроков “Ариса”. Вообще другой уровень. Кокорин предельно мотивирован — переживает за результат даже на тренировках. Менталитет победителя никуда не денешь».

Еще мини-инсайд от Сзоке. До тренировок игроки «Ариса» добираются обычно на арендованных машинах — у Кокорина она самая крутая: «У него классный “Мерседес”, у остальных авто попроще, конечно».

Чего ждут от Кокорина в «Арисе»

С тренером Астафьевым мы общались перед игрой «Ариса» с «Акритасом». О вероятности увидеть Кокорина в стартовом составе тренер сказал так: «Если будет стопроцентно здоров — появится в основе».

Александр действительно вышел с первых минут и отметился ассистом. Правда, заменили его уже в перерыве: на полный матч здоровья пока не хватает плюс в этой игре у Саша немного побаливала нога.

Зато в бытовом плане Кокорин окончательно адаптировался к Кипру. Первое время он жил в гостинице, а сейчас переехал в отдельный дом. «Нашли недалеко от моря. Район тихий и спокойный — то, что и просил найти Саша», — рассказал менеджер «Ариса» Дозорцев. — После игры с «Акритасом» Саша вывел на поле сына — семья рядом, это тоже помогает«. Сзоке добавляет: “Кокорин с сыном и в раздевалку зашел. Очень крутой мальчик — похож на отца”.

Станет ли Кокорин звездой Кипра? Тренер Астафьев осторожен: «Он еще ни разу не сыграл 90 минут. Но результат делает — результативное действие в каждом матче. Играет полезно. Кокорин — футболист европейского уровня, его естественно видят как игрока основы. Здесь Саша однозначно не затеряется. Станет ли одним из лучших — зависит исключительно от него».

А вот Сзоке говорит смелее’Верю в Кокорина. Забьет за нас 15 голов и отдаст 10 передач — и пусть с чистой совестью возвращается в «Фиорентину».