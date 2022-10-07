Капелло признался, что рад успехам Кокорина на Кипре
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об успехах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина на Кипре.
Арис Л
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался об успехах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина на Кипре.
На счету 31-летнего россиянина 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за «Арис», а также 2 забитых мяча в товарищеской игре с ФК АЕЗ.
«Рад, что Кокорин снова играет и забивает», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.
Кокорин перешел в «Арис» этим летом на правах аренды из «Фиорентины», где россиянин практически не получал игровой практики и не отметился ни одним результативным действием.