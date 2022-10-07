Капелло признался, что рад успехам Кокорина на Кипре

На счету 31-летнего россиянина 1 гол и 1 результативная передача в 4 матчах за «Арис», а также 2 забитых мяча в товарищеской игре с ФК АЕЗ.

«Рад, что Кокорин снова играет и забивает», — сказал Капелло в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.