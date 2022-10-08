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09:35 (мск), источник: ТАСС

Президент футбольного клуба «Реал» Перес отсудил у испанской газеты €1

Суд Мадрида обязал газету El Confidencial выплатить президенту испанского клуба символическую сумму за утечку аудиозаписи с его разговорами.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 8 октября. Суд Мадрида обязал газету El Confidencial выплатить €1 президенту испанского футбольного клуба «Реал» Флорентино Пересу за утечку аудиозаписи с его разговорами. Об этом в субботу сообщает испанская газета AS со ссылкой на решение суда.

Аудиозаписи со словами Переса были опубликованы в июле 2021 года. Президент «Реала» требовал отсудить у газеты символический €1, желая показать, что победа в деле является для него делом принципа, а не возможностью заработать деньги. Судья посчитал, что записи были полностью вырваны из контекста, а газета нарушила свое право на информацию, хотя право Переса на неприкосновенность частной жизни нарушено не было.

«Форма и содержание передач показывают, что их цель всегда заключалась в том, чтобы подорвать общественный имидж Флорентино Переса, представив его как ложного, вводящего в заблуждение человека, который ставит свои интересы выше любого другого члена клуба, которым он руководит. А это, по сути, представляет собой незаконное вмешательство в его право на честь», — говорится в приговоре.

Пересу 75 лет. Он является президентом «Реала» с 2009 года, ранее он занимал эту должность с 2000 по 2006 год. «Реал» при его правлении шесть раз становился чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился победителем клубного чемпионата мира и дважды завоевывал Кубок Испании.

В прошлом сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

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