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10:24 (мск), источник: Sport24

«Можно мне ее сжечь?» Реакция Де Брейне на подаренную ему футболку «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне пожелал сжечь подаренную ему футболку «Манчестер Юнайтед». Футболист стал гостем бельгийского подкаста Mid Mid, где ему подарили футболку «МЮ» с его номером и фамилией на спине.

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Источник: AP 2022

Ведущий, комментируя происходящее, сравнил ситуацию со сном, на что Де Брейне, поморщившись, ответил: «Можно мне ее сжечь?» После этого бельгиец отметил, что «большинство снов не воплощаются в реальность».

Несмотря на то, что Де Брейне быстро избавился от футболки «МЮ» со своей фамилией, после манкунианского дерби, в котором «Сити» разгромил принципиальных соперников со счетом 6:3, Кевин обзавелся футболкой нападающего «МЮ» Криштиану Роналду.

Португалец просидел всю игру на скамейке запасных, но это не смутило Де Брейне, который после финального свистка направился к Роналду и попросил того обменяться футболками. СМИ писали, что Кевин покидал «Этихад» с футболкой Роналду.

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