«Можно мне ее сжечь?» Реакция Де Брейне на подаренную ему футболку «МЮ»

Ведущий, комментируя происходящее, сравнил ситуацию со сном, на что Де Брейне, поморщившись, ответил: «Можно мне ее сжечь?» После этого бельгиец отметил, что «большинство снов не воплощаются в реальность».

Несмотря на то, что Де Брейне быстро избавился от футболки «МЮ» со своей фамилией, после манкунианского дерби, в котором «Сити» разгромил принципиальных соперников со счетом 6:3, Кевин обзавелся футболкой нападающего «МЮ» Криштиану Роналду.

Португалец просидел всю игру на скамейке запасных, но это не смутило Де Брейне, который после финального свистка направился к Роналду и попросил того обменяться футболками. СМИ писали, что Кевин покидал «Этихад» с футболкой Роналду.