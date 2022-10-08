Бекхэм обсудил с Роналду возможный переход в «Интер Майами»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами». Об этом в твиттере сообщил инсайдер Педру Алмейда.
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами». Об этом в твиттере сообщил инсайдер Педру Алмейда.
По данным источника, владелец клуба и экс-игрок «МЮ» и «Реала» Дэвид Бекхэм обсудил с 37-летним портукгалдьцем переход в январе.
Сейчас «Интер Майами» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее стало известно, что Роналду не отзывал запрос на трансфер, который он подал летом. Португалец уже зимой может попытаться вновь покинуть «МЮ». В свою очередь главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не против ухода звездного форварда.