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10:27 (мск), источник: Sport24

Бекхэм обсудил с Роналду возможный переход в «Интер Майами»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Интер Майами». Об этом в твиттере сообщил инсайдер Педру Алмейда.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, владелец клуба и экс-игрок «МЮ» и «Реала» Дэвид Бекхэм обсудил с 37-летним портукгалдьцем переход в январе.

Сейчас «Интер Майами» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее стало известно, что Роналду не отзывал запрос на трансфер, который он подал летом. Португалец уже зимой может попытаться вновь покинуть «МЮ». В свою очередь главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не против ухода звездного форварда.

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