Бекхэм обсудил с Роналду возможный переход в «Интер Майами»

По данным источника, владелец клуба и экс-игрок «МЮ» и «Реала» Дэвид Бекхэм обсудил с 37-летним портукгалдьцем переход в январе.

Ранее стало известно, что Роналду не отзывал запрос на трансфер, который он подал летом. Португалец уже зимой может попытаться вновь покинуть «МЮ». В свою очередь главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не против ухода звездного форварда.