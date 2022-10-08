Британские фанаты создали петицию с требованием исключить Холанда из АПЛ

22-летний норвежец переехал в Манчестер минувшим летом. Его результативность приводит в недоумении английских фанатов: Эрлинг оформил 19 голов в 12 играх за «горожан» во всех турнирах. При этом ни один игрок за всю историю АПЛ не оформлял три хет-трика менее чем за 48 матчей. Холанду это удалось за 8.