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10:30 (мск), источник: Sport24

Британские фанаты создали петицию с требованием исключить Холанда из АПЛ

Английские болельщики решили создать петицию об отстранении нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда из АПЛ.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

22-летний норвежец переехал в Манчестер минувшим летом. Его результативность приводит в недоумении английских фанатов: Эрлинг оформил 19 голов в 12 играх за «горожан» во всех турнирах. При этом ни один игрок за всю историю АПЛ не оформлял три хет-трика менее чем за 48 матчей. Холанду это удалось за 8.

Поэтому английские болельщики в шутку решили запустить петицию с требованием исключить Холанда из АПЛ на том основании, что он робот, а не человек. Несмотря на всю несерьезность данного обращения к правительству Великобритании, петиция уже набрала свыше 2 млн подписей. Через некоторое время она была удалена.

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