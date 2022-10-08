СМИ: «Барселона» продолжит попытки вернуть Месси
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» сохраняет попытки вернуть в состав аргентинца Лионеля Месси, сообщает ESPN.
Барселона
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» сохраняет попытки вернуть в состав аргентинца Лионеля Месси, сообщает ESPN.
По информации источника, возвращение нападающего в клуб по окончании контракта с французским «Пари Сен-Жермен» маловероятно. Сообщается, что у каталонцев сохранились перед 35-летним игроком долги по зарплате.
Месси, выступавший с начала карьеры за «Барселону», ушел в «ПСЖ» летом прошлого года в качестве свободного агента. В составе каталонцев он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Аргентинец рекордные семь раз выигрывал «Золотой мяч». В составе сборной Аргентины Месси доходил до финала чемпионата мира 2014 года и выигрывал Олимпийские игры (2008) и Кубок Америки (2021).