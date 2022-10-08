Сенсационным поражением завершился матч «Тобола» в КПЛ

Уже на второй минуте Руслан Есимов открыл счет, а на седьмой Тони Силва удвоил его. На 36-й минуте Лазар Зличич забил третий гол в ворота костанйского клуба.

«Тобол», набравший 38 очков наряду с «Астаной» делит второе и третье место в таблице. При этом у столичного клуба матч в запасе. Лидирует в КПЛ-2022 «Актобе», который после разгромной победы над «Каспием» набрал 45 очков. «Аксу» с 29-ю баллами поднялся с девятого места на седьмое.