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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
17:56 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсационным поражением завершился матч «Тобола» в КПЛ

Действующий чемпион Казахстана костанайский «Тобол» потерпел поражение от «Аксу» в матче 22-го тура КПЛ. сообщает корреспондент Vesti.kz.

Аксу
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Тобол"

Матч в Павлодаре завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Уже на второй минуте Руслан Есимов открыл счет, а на седьмой Тони Силва удвоил его. На 36-й минуте Лазар Зличич забил третий гол в ворота костанйского клуба.

«Тобол», набравший 38 очков наряду с «Астаной» делит второе и третье место в таблице. При этом у столичного клуба матч в запасе. Лидирует в КПЛ-2022 «Актобе», который после разгромной победы над «Каспием» набрал 45 очков. «Аксу» с 29-ю баллами поднялся с девятого места на седьмое.

Аксу
3:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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