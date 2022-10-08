Сенсационным поражением завершился матч «Тобола» в КПЛ
Действующий чемпион Казахстана костанайский «Тобол» потерпел поражение от «Аксу» в матче 22-го тура КПЛ. сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Действующий чемпион Казахстана костанайский «Тобол» потерпел поражение от «Аксу» в матче 22-го тура КПЛ. сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Павлодаре завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Уже на второй минуте Руслан Есимов открыл счет, а на седьмой Тони Силва удвоил его. На 36-й минуте Лазар Зличич забил третий гол в ворота костанйского клуба.
«Тобол», набравший 38 очков наряду с «Астаной» делит второе и третье место в таблице. При этом у столичного клуба матч в запасе. Лидирует в КПЛ-2022 «Актобе», который после разгромной победы над «Каспием» набрал 45 очков. «Аксу» с 29-ю баллами поднялся с девятого места на седьмое.