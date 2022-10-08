«Байер» разгромил «Шальке» в первом матче под руководством Хаби Алонсо
«Байер» разгромил «Шальке» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Команда из Леверкузена выиграла со счетом 4:0.
Байер
Шальке-04Чемпионат Германии: таблица и календарь
«Байер» разгромил «Шальке» в матче 9-го тура чемпионата Германии. Команда из Леверкузена выиграла со счетом 4:0.
Дубль оформил Джереми Фримпонг, по голу на счету Муссы Диаби и Паулиньо.
Отметим, что команда проводила первый матч под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо.
«Байер» набрал 8 очков и занимает 14-е место в таблице бундеслиге, «Шальке» потерпел третье поражение подряд и остался на 16-й строчке (6 очков).