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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голы Томори и Диаса принесли «Милану» победу над «Ювентусом»

«Милан» дома обыграл «Ювентус» в 9-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Милан
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Голами в составе хозяев отметились Фикайо Томори и Браим Диас.

«Милан» набрал 20 очков и поднялся на третье место в серии А. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Вероной».

«Ювентус» занимает восьмое место в чемпионате Италии, набрав 13 очков. 15 октября команда на выезде встретится с «Торино».

Милан
2:0
Первый тайм: 1:0
Ювентус
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