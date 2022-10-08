Голы Томори и Диаса принесли «Милану» победу над «Ювентусом»
«Милан» дома обыграл «Ювентус» в 9-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Милан
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Милан» дома обыграл «Ювентус» в 9-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами в составе хозяев отметились Фикайо Томори и Браим Диас.
«Милан» набрал 20 очков и поднялся на третье место в серии А. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Вероной».
«Ювентус» занимает восьмое место в чемпионате Италии, набрав 13 очков. 15 октября команда на выезде встретится с «Торино».