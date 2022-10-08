«Боруссия» вырвала ничью у «Баварии»

В составе гостей забитыми мячами отметились Леон Горецка и Лерой Сане. Кингсли Коман получил 2 желтые карточки. Игрок был удален с поля на 90-й минуте.

Голы в составе «Боруссии» забили Юссуфа Мукоко и Антони Модест, сравнявший счет в добавленное время.