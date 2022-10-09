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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
01:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» одержал минимальную победу над «Хетафе»

«Реал» одержал победу с минимальным счетом над «Хетафе» в матче 8-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Хетафе
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Источник: ФК «Реал»

Автором единственного гола стал защитник Эдер Милитау, который отличился уже на 34-й минуте встречи.

Голевую передачу выдал полузащитник Лука Модрич. хорват стал шестым игроком «Реала», добравшимся до отметки в 50 голевых передач в ла лиге с сезона-2003/04.

«Реал» набрал 22 очка и вышел на первое место в турнирной таблице, но у «Барселоны» (22 очка) есть матч в запасе.

Хетафе
0:1
Первый тайм: 0:1
Реал
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