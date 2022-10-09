«Реал» одержал минимальную победу над «Хетафе»

Источник: ФК «Реал»

Автором единственного гола стал защитник Эдер Милитау, который отличился уже на 34-й минуте встречи.

Голевую передачу выдал полузащитник Лука Модрич. хорват стал шестым игроком «Реала», добравшимся до отметки в 50 голевых передач в ла лиге с сезона-2003/04.