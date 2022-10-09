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01:05 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» без Месси не сумел обыграть «Реймс». Серхио Рамоса удалили в 1-м тайме

«Пари Сен-Жермен» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Франции поделил очки с «Реймсом».

Реймс
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Встреча прошла без забитых мячей. На 41-й минуте игры с поля был удален защитник парижан Серхио Рамос. Испанец за 1 минуту сфолил, а затем получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропускал игру из-за повреждения.

«ПСЖ» набрал 26 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. «Реймс» с 8 баллами в активе находится на 14-й строчке.

Реймс
0:0
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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