«ПСЖ» без Месси не сумел обыграть «Реймс». Серхио Рамоса удалили в 1-м тайме
«Пари Сен-Жермен» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Франции поделил очки с «Реймсом».
Реймс
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«Пари Сен-Жермен» в гостевом матче 10-го тура чемпионата Франции поделил очки с «Реймсом».
Встреча прошла без забитых мячей. На 41-й минуте игры с поля был удален защитник парижан Серхио Рамос. Испанец за 1 минуту сфолил, а затем получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропускал игру из-за повреждения.
«ПСЖ» набрал 26 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. «Реймс» с 8 баллами в активе находится на 14-й строчке.