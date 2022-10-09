Стало известно, какую зарплату «Интер Майами» готов платить Криштиану Роналду

Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед». При этом сообщалось, что европейские клубы не проявляют к португальцу интерес. В связи с этим Роналду может начать рассматривать предложения от клубов с других континентов. Отмечалось, что Бекхэм уже обсуждал с Роналду переход в «Интер Майами».