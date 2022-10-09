El Nacional: «Реал» планирует назначить Алонсо главным тренером в 2024 году
Президент «Реала» Флорентино Перес начал искать замену главному тренеру команды Карло Анчелотти, сообщает El Nacional.
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Президент «Реала» Флорентино Перес начал искать замену главному тренеру команды Карло Анчелотти, сообщает El Nacional.
По информации источника, в 2024 году мадридский клуб может возглавить главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.
Отмечается, что «сливочные» также планируют приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и нападающего «Палмейрас» Эндрика.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Реала» Алонсо возглавил «Байер».