«Манчестер Юнайтед» готов продать Роналду за € 11 млн

Согласно сведениям источника, речь идёт о продаже Роналду в американский «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. Ранее сообщалось, что в клубе из Майами готовы платить португальцу € 34 млн за сезон.

Напомним, в СМИ появлялась информация, что Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед». При этом европейские клубы не проявляют интерес к португальцу. В связи с этим Криштиану может рассмотреть предложения команд с других континентов.