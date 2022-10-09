Гвардиола предложил сделать отца Холанда поваром в «Ман Сити». Эрлинг говорил, что ест лазанью перед матчами

Тренер намекнул на то, что хочет, чтобы Альф-Инге готовил лазанью для всей команды, если в этом секрет успеха его сына. Холанд забил 20 голов в 13 матчах за «Ман Сити». Норвежец говорил, что перед играми папа готовит ему лазанью.