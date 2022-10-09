Гвардиола предложил сделать отца Холанда поваром в «Ман Сити». Эрлинг говорил, что ест лазанью перед матчами
Пеп Гвардиола в шутку предложил назначить отца Эрлинга Холанда поваром «Манчестер Сити».
Пеп Гвардиола в шутку предложил назначить отца Эрлинга Холанда поваром «Манчестер Сити».
Тренер намекнул на то, что хочет, чтобы Альф-Инге готовил лазанью для всей команды, если в этом секрет успеха его сына. Холанд забил 20 голов в 13 матчах за «Ман Сити». Норвежец говорил, что перед играми папа готовит ему лазанью.
«Мы можем предложить отцу Эрлинга готовить для нас. Если это секрет голов, то я готов убедить председателя совета директоров привезти его сюда. Но я думаю, что секрет не один», — сказал Гвардиола.