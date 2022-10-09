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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:11 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в чемпионате Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Лондона.

Арсенал
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 9 октября. «Арсенал» дома со счетом 3:2 обыграл «Ливерпуль» в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

В составе победителей голы забили Габриэл Мартинелли (1-я минута) и Букайо Сака (45+5, 76 — с пенальти). У «Ливерпуля» отличились Дарвин Нуньес (34) и Роберто Фирмино (53).

В других матчах игрового дня «Кристал Пэлас» на своем поле переиграл «Лидс» со счетом 2:1, «Вест Хэм» дома со счетом 3:1 одержал победу над «Фулхэмом».

«Арсенал» благодаря победе возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, подопечные Микеля Артеты набрали 24 очка в 9 матчах. «Ливерпуль» — 10-й, команда набрала 10 очков в 8 встречах. В следующем матче «Арсенал» 16 октября на выезде сыграет с «Лидсом», «Ливерпуль» в этот же день примет идущий вторым «Манчестер Сити».

Арсенал
3:2
Первый тайм: 2:1
Ливерпуль
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