«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 9 октября. «Арсенал» дома со счетом 3:2 обыграл «Ливерпуль» в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

В составе победителей голы забили Габриэл Мартинелли (1-я минута) и Букайо Сака (45+5, 76 — с пенальти). У «Ливерпуля» отличились Дарвин Нуньес (34) и Роберто Фирмино (53).

В других матчах игрового дня «Кристал Пэлас» на своем поле переиграл «Лидс» со счетом 2:1, «Вест Хэм» дома со счетом 3:1 одержал победу над «Фулхэмом».