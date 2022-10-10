Роналду забил 700-й гол в клубной карьере
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 700-й гол в клубной карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 700-й гол в клубной карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
37-летний португалец отличился в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Эвертона». Он вышел на замену на 29-й минуте и поразил ворота соперников на 44-й минуте встречи.
Этот гол стал 144-м в карьере Роналду за МЮ во всех турнирах. Также на счету футболиста 450 забитых мячей за «Реал», 101 — за «Ювентус», пять — за «Спортинг».
Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов. Однако 1 сентября с закрытием летнего трансферного окна стало известно, что португалец останется в МЮ.