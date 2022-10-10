Гол Педри принес «Барселоне» победу над «Сельтой» в Примере
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле победили «Сельту» в матче восьмого тура чемпионата Испании.
Барселона
СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле победили «Сельту» в матче восьмого тура чемпионата Испании.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом отметился Педри на 17-й минуте.
«Барселона», одержавшая в чемпионате Испании седьмую победу подряд, делит первое место в турнирной таблице с мадридским «Реалом». В активе обоих клубов по 22 очка. «Сельта» (10) располагается на 11-й позиции.
Результаты остальных матчей Ла Лиги, прошедших в воскресенье:
«Вальядолид» — «Бетис» — 0:0,
«Кадис» — «Эспаньол» — 2:2,
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» — 1:0.