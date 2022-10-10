Гол Педри принес «Барселоне» победу над «Сельтой» в Примере

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом отметился Педри на 17-й минуте.

«Барселона», одержавшая в чемпионате Испании седьмую победу подряд, делит первое место в турнирной таблице с мадридским «Реалом». В активе обоих клубов по 22 очка. «Сельта» (10) располагается на 11-й позиции.