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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Педри принес «Барселоне» победу над «Сельтой» в Примере

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле победили «Сельту» в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Барселона
СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом отметился Педри на 17-й минуте.

«Барселона», одержавшая в чемпионате Испании седьмую победу подряд, делит первое место в турнирной таблице с мадридским «Реалом». В активе обоих клубов по 22 очка. «Сельта» (10) располагается на 11-й позиции.

Результаты остальных матчей Ла Лиги, прошедших в воскресенье:

«Вальядолид» — «Бетис» — 0:0,

«Кадис» — «Эспаньол» — 2:2,

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал» — 1:0.

Барселона
1:0
Первый тайм: 1:0
Сельта
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