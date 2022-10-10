Клопп дал неутешительный диагноз игре «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ

«Мы не в чемпионской гонке. На данный момент у нас есть проблемы, но это потому что против нас играла команда в хорошей форме, лидер таблицы. Даже в очень плохой для нас ситуации мы доставили им настоящие проблемы, это правда. В следующих матчах мы выйдем и будем сражаться, и это то, что мы должны делать, это то, что мы будем делать. Мы здесь не для того, чтобы быть довольными ситуацией, в которой мы находимся, и думать о прошлых годах», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».