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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп дал неутешительный диагноз игре «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Ливерпуль» выбыл из гонки за титул в Английской премьер-лиге сезона-2022/23, считает главный тренер «красных» Юрген Клопп.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В воскресенье «Ливерпуль» уступил «Арсеналу» со счетом 2:3. «Красные» с 10 очками занимают десятое место в турнирной таблице и отстают от лидирующих «канониров» на 14 баллов, при этом «Ливерпуль» сыграл на один матч меньше.

«Мы не в чемпионской гонке. На данный момент у нас есть проблемы, но это потому что против нас играла команда в хорошей форме, лидер таблицы. Даже в очень плохой для нас ситуации мы доставили им настоящие проблемы, это правда. В следующих матчах мы выйдем и будем сражаться, и это то, что мы должны делать, это то, что мы будем делать. Мы здесь не для того, чтобы быть довольными ситуацией, в которой мы находимся, и думать о прошлых годах», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» под руководством Клоппа стал чемпионом Англии в сезоне-2019/20.

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3:2
Первый тайм: 2:1
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