Дибала получил травму при пробитии пенальти за «Рому» и рискует пропустить ЧМ-2022

Как отметил наставник римлян Жозе Моуринью, с большой долей вероятности травма является тяжёлой.

«Травма выглядит очень серьёзной. Я бы сказал всё плохо, но, честно говоря, после разговора с Паулo… Я думаю, что всё очень плохо», — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Примечательно, что Дибала получил травму при пробитии пенальти. Сразу же после взятия ворот он схватился за бедро. Уже через несколько минут его заменили на Неманью Матича.