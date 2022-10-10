Дибала получил травму при пробитии пенальти за «Рому» и рискует пропустить ЧМ-2022

Как отметил наставник римлян Жозе Моуринью, с большой долей вероятности травма является тяжёлой.
«Травма выглядит очень серьёзной. Я бы сказал всё плохо, но, честно говоря, после разговора с Паулo… Я думаю, что всё очень плохо», — цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Примечательно, что Дибала получил травму при пробитии пенальти. Сразу же после взятия ворот он схватился за бедро. Уже через несколько минут его заменили на Неманью Матича.
В нынешнем сезоне Пауло принял участие в 11 встречах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.