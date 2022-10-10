«Лион» объявил о назначении Лорана Блана на пост главного тренера

«Учитывая неутешительные результаты, достигнутые в начале этого сезона, которые остаются значительно ниже ожиданий и поставленных целей, “Лион” сообщает об увольнении Петера Боша, а также его помощников Роба Маасаи и Терри Питерса.



Было проведено внутреннее обсуждение, чтобы найти необходимые рычаги, позволяющие команде начать работу на прочной основе, чтобы соответствовать амбициям “Лиона” в этом сезоне. В результате проведённой работы “Лион” сообщает, что принято решение назначить на должность главного тренера Лорана Блана на два сезона, то есть до 30 июня 2024 года.



Это решение было принято единогласно, оно должно придать “Лиону” очень амбициозный характер на будущее, как на французской, так и на континентальной арене», — гласит заявление клуба.