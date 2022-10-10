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16:03 (мск), источник: Lenta.Ru

«Барселона» установит статую в честь Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб установит статую в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Лапорта сказал, что фигуру форварда поставят за пределами стадиона «Камп Ноу». «Решение уже принято», — заявил он. Месси, выступающий в данный момент за «Пари Сен-Жермен», провел в каталонской команде 18 лет.

1 октября стало известно, что нападающий вернется в «Барселону», если ему гарантируют место в стартовом составе и клуб покинут некоторые игроки и менеджеры. Сообщалось также, что футболист считает предательством со стороны Лапорты отмену соглашения по продлению его контракта в последнюю минуту, из-за чего Месси был вынужден покинуть команду.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2023 года. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал на протяжении всей карьеры. В составе команды каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.

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