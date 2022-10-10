«Барселона» установит статую в честь Месси
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб установит статую в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб установит статую в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.
Лапорта сказал, что фигуру форварда поставят за пределами стадиона «Камп Ноу». «Решение уже принято», — заявил он. Месси, выступающий в данный момент за «Пари Сен-Жермен», провел в каталонской команде 18 лет.
1 октября стало известно, что нападающий вернется в «Барселону», если ему гарантируют место в стартовом составе и клуб покинут некоторые игроки и менеджеры. Сообщалось также, что футболист считает предательством со стороны Лапорты отмену соглашения по продлению его контракта в последнюю минуту, из-за чего Месси был вынужден покинуть команду.
Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2023 года. Минувший сезон стал для него дебютным вне «Барселоны», за которую он выступал на протяжении всей карьеры. В составе команды каталонцев форвард десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов.