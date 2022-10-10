«Барселона» установит статую в честь Месси

Лапорта сказал, что фигуру форварда поставят за пределами стадиона «Камп Ноу». «Решение уже принято», — заявил он. Месси, выступающий в данный момент за «Пари Сен-Жермен», провел в каталонской команде 18 лет.

1 октября стало известно, что нападающий вернется в «Барселону», если ему гарантируют место в стартовом составе и клуб покинут некоторые игроки и менеджеры. Сообщалось также, что футболист считает предательством со стороны Лапорты отмену соглашения по продлению его контракта в последнюю минуту, из-за чего Месси был вынужден покинуть команду.