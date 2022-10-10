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13:28 (мск), источник: Sports.Ru

24-летний хавбек «Брайтона» Мвепу закончил карьеру из-за заболевания сердца

Полузащитник «Брайтона» Энок Мвепу завершил карьеру в 24 года.

БрайтонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Замбийский футболист не сможет продолжить играть в футбол из-за выявленного у него наследственного заболевания сердца. Из-за риска фатального сердечно-сосудистого осложнения игрок решил закончить профессиональную карьеру.

«Брайтон» пообещал оказать Мвепу поддержку в лечении и восстановлении.

Полузащитник проводил в «Брайтоне» второй сезон. До этого он играл в Австрии за «Зальцбург» и «Лиферинг».

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