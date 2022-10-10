24-летний хавбек «Брайтона» Мвепу закончил карьеру из-за заболевания сердца

Замбийский футболист не сможет продолжить играть в футбол из-за выявленного у него наследственного заболевания сердца. Из-за риска фатального сердечно-сосудистого осложнения игрок решил закончить профессиональную карьеру.

Полузащитник проводил в «Брайтоне» второй сезон. До этого он играл в Австрии за «Зальцбург» и «Лиферинг».