«Атлетико» выкупил Гризманна у «Барселоны»
Мадридский «Атлетико» договорился о переходе нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Об этом информирует пресс-служба «матрасников».
Атлетико
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Мадридский «Атлетико» договорился о переходе нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Об этом информирует пресс-служба «матрасников».
Уточняется, что 31‑летний француз подписал контракт со столичным клубом до 30 июня 2026 года. Гризманн с 2021 года выступал за «Атлетико» на правах аренды. До этого он защищал цвета мадридской команды в 2014—2019 годах, после чего перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро.
В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 11 матчей и забил три мяча.