«Атлетико» выкупил Гризманна у «Барселоны»

Уточняется, что 31‑летний француз подписал контракт со столичным клубом до 30 июня 2026 года. Гризманн с 2021 года выступал за «Атлетико» на правах аренды. До этого он защищал цвета мадридской команды в 2014—2019 годах, после чего перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро.