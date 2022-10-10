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17:00 (мск), источник: Московский комсомолец

«Атлетико» выкупил Гризманна у «Барселоны»

Мадридский «Атлетико» договорился о переходе нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна. Об этом информирует пресс-служба «матрасников».

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Источник: Reuters

Уточняется, что 31‑летний француз подписал контракт со столичным клубом до 30 июня 2026 года. Гризманн с 2021 года выступал за «Атлетико» на правах аренды. До этого он защищал цвета мадридской команды в 2014—2019 годах, после чего перешел в «Барселону» за 120 миллионов евро.

В этом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 11 матчей и забил три мяча.

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