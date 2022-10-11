«Лацио» разгромил «Фиорентину» и поднялся на 3-е место в Серии А
Футболисты «Лацио» одержали крупную победу над «Фиорентиной» в заключительном матче 9-го тура чемпионата Италии.
Фиорентина
ЛациоЧемпионат Италии: таблица и календарь
Футболисты «Лацио» одержали крупную победу над «Фиорентиной» в заключительном матче 9-го тура чемпионата Италии.
Игра, прошедшая в понедельник во Флоренции, завершилась со счетом 4:0 в пользу команду Маурицио Сарри.
В составе римлян голы забили Матиас Весино Фалеро, Маттиа Цаканьи, Луис Альберто и Чиро Иммобиле.
«Лацио» одержал четвертую победу подряд в Серии А и поднялся в турнирной таблице на 3-е место. «Фиорентина» с 9 очками занимает 13-ю позицию.