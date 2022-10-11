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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
09:28 (мск), источник: Sport24

«Лацио» разгромил «Фиорентину» и поднялся на 3-е место в Серии А

Футболисты «Лацио» одержали крупную победу над «Фиорентиной» в заключительном матче 9-го тура чемпионата Италии.

Фиорентина
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Источник: Reuters

Игра, прошедшая в понедельник во Флоренции, завершилась со счетом 4:0 в пользу команду Маурицио Сарри.

В составе римлян голы забили Матиас Весино Фалеро, Маттиа Цаканьи, Луис Альберто и Чиро Иммобиле.

«Лацио» одержал четвертую победу подряд в Серии А и поднялся в турнирной таблице на 3-е место. «Фиорентина» с 9 очками занимает 13-ю позицию.

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0:4
Первый тайм: 0:2
Лацио
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